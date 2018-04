Reallusion bietet eine neue Version der 3D Foto- und Grafik-Animationssoftware CrazyTalk. Mit der neuen Version lassen sich bis zu vier unterschiedliche

Reallusion bietet eine neue Version der 3D Foto- und Grafik-Animationssoftware CrazyTalk. Mit der neuen Version lassen sich bis zu vier unterschiedliche Charaktere, ob Tier, Auto oder Mensch, auf Bildern so animieren, dass diese miteinander kommunizieren, moderieren oder kommentieren. CrazyTalk 6 kann die so erstellte Animation als Video zu speichern. Die Software bietet Reallusion als Standardversion online derzeit für 70 Euro. Die Pro Version für 180 Euro bietet erweitere Kontrollfunktionen bei der Animation, kann aus einer einmal angelegten Animationen eine Vorlage erstellen und beherrscht die Ausgabe in HD-Qualität.

www.reallusion.com/crazytalk