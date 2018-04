RC-Win 2.5: Krämer Automotive Navi-Software

Mit der Krämer Automotive Navigationssoftware RC-Win verwandeln Sie Ihr Windows XP-/Vista-Notebook in ein komfortables Navigationssystem. In der Version 2.5 können Sie Ihre Outlook-Kontakte einfach in die Zielführung übernehmen oder sich zu selbst erstellten Points-of-Interests (POI) leiten lassen.

Ob Firmenfahrzeug, Mietwagen oder Transport - wer viel unterwegs ist, möchte vor allem schnell, sicher und ohne Umwege von A nach B kommen. Navigieren direkt aus Outlook heißt die Zauberformel. RC-Win 2.5 bietet den komfortablen Import von Outlook-Kontakten und deren Verwendung als POIs - die zeitintensive Eingabe von Adressen entfällt.

Kunden- und Lieferadressen, Firmenfilialen oder Sehenswürdigkeiten: RC-Win 2.5 ermöglicht die Erstellung und Verwaltung eigener Points-of-Interests. Vorteil: Kontaktadressen müssen nicht mehr manuell eingegeben werden, sondern können auf Knopfdruck direkt aus unterschiedlichen Quelldateien übernommen und gespeichert werden. Möglich macht das der von Krämer entwickelte RC-Win-Konfigurator.

Mit Hilfe dieses speziellen Tools können Kontaktdaten aus Outlook ausgelesen und mit Geokoordinaten versehen werden. Der integrierte Krämer Geocoder ermittelt dabei automatisch zu jeder Adresse die entsprechende Geoposition. Dies ist vor allem bei großen Datenmengen eine enorme Erleichterung, da die Adressen nicht einzeln bearbeitet werden müssen.

Außerdem ist es möglich, neue POI-Kategorien, zum Beispiel die "Filialen der Deutschen Bank" anzulegen. Die importierten Adressen können anschließend unter Sonderziele in der angelegten Kategorie ausgewählt werden und sind auch in der Suchfunktion verfügbar. Sie können sich also alle Filialen in Ihrer Heimatstadt anzeigen lassen.

Die Navigationssoftware RC-Win arbeitet mit Kartenmaterial von Navteq und lässt sich mit drei mitgelieferten Oberflächen-Skins optisch an den eigenen Geschmack anpassen. Auch die Auflösung von RC-Win ist frei wählbar. Dies garantiert dem Nutzer höchste Unabhängigkeit von der jeweiligen Hardware, denn Sie können für jedes Endgerät die passende Bildschirmauflöäsung einstellen.

Neben den klassischen Krämer Funktionen mit 2D- und 3D-Kartendarstellung sowie Teilrouten und Zwischenzielen, verfügt RC-Win über eine präzise Sprachführung. Diese umfasst die Ansage von Straßennamen auch in abweichender Landessprache sowie Richtungsanweisungen und die Nennung von Autobahnnummer, wie beispielsweise "in 200m rechts auf die A8 in Richtung Stuttgart abbiegen". Ein Fahrspurassistent hilft in unübersichtlichen Verkehrssituationen die Übersicht zu bewahren - Pfeile zeigen Ihnen bei mehreren Fahrspuren an auf welcher Fahrbahn Sie sich befinden.

Die Adresseingabe per Sprache macht die Bedienung noch komfortabler und trägt zusätzlich zur Sicherheit im Straßenverkehr bei. Über TMC (Traffic Message Channel) empfangen Sie aktuelle Staumeldungen. Alternativrouten werden in wenigen Sekunden automatisch berechnet.