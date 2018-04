"Prince of Persia - Der Sand der Zeit": Erster Trailer und Bilder

Was kommt heraus, wenn der Produzent der Piraten-Trilogie "Fluch der Karibik" und ein Harry-Potter-Regisseur gemeinsame Sache machen? Zumindest mal ein faustdickes Abenteuer-Spektakel wie "Prince of Persia - Der Sand der Zeit". Das produzierende Filmunternehmen Walt Disney Studios stellte am Mittwoch den ersten Trailer online. Machen Sie sich also selbst ein Bild.

Hollywoods erfolgreichster Produzent Jerry Bruckheimer ("Fluch der Karibik-Trilogie") und Regisseur Mike Newell ("Harry Potter und der Feuerkelch") bündelten bei den Walt Disney Studios ihre kreativen Kräfte und schufen gemeinsam das neue Fantasy-Abenteuer "Prince of Persia - Der Sand der Zeit". Disney verspricht für den kommenden Blockbuster einen gelungenen Mix aus Action, Romantik und Comedy. In den Hauptrollen verewigten sich unter anderem Jake Gyllenhaal ("The Day after Tomorrow", "Brokeback Mountain") und Bond-Girl Gemma Arterton ("Ein Quantum Trost"). Als Widersacher des filmischen Liebespaares sind Ben Kingsley ("Ghandi", "Shutter Island") und Alfred Molina ("Spiderman" 2) zu sehen. "Prince of Persia - Der Sand der Zeit" kommt ab 20. Mai 2010 in die deutschen Kinos.

Kurzer Handlungsabriss zu "Prince of Persia - Der Sand der Zeit"

Persien im sechsten Jahrhundert. Eine Vorsehung führt den charismatischen Draufgänger Prinz Dastan (Jake Gyllenhaal) und die selbstbewusste Prinzessin Tamina (Gemma Arterton) zusammen. Gemeinsam überwinden sie anfängliche Abneigungen und bilden einen Bund gegen das Böse, das im Verborgenen seine Kräfte sammelt. Nizam (Ben Kingsley), der machthungrige Bruder des Königs, strebt nach dem Thron, Scheich Amar (Alfred Molina) nach unvorstellbarem Reichtum. Alle Wünsche erfüllen könnte ein ungewöhnlicher Dolch, der Dastan in die Hände fällt. Doch Dastan und Tamina versuchen mit all ihren Kräften, diesen geheimnisvollen Schatz vor dunklen Mächten und skrupellosen Killern in Sicherheit zu bringen. Denn der Besitzer des Dolchs kann den im Griff versteckten magischen Sand der Zeit freisetzen, damit die Zeit zurückdrehen und die Welt beherrschen...