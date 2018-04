Preissuchmaschine apnoti.com will mit Echtzeit-Suche BGH-Urteil trotzen

Am Mittwoch stellte das Starnberger Unternehmen apnoti GmbH eine neue Technik vor, die es Suchmaschinen ermöglichen soll, Preisänderungen von Händlern in Echtzeit anzuzeigen, ohne dass der Händler dabei selbst tätig werden muss. Derzeit setzt apnoti diese so genannte "Progressive Echtzeit Technologie" auf seiner eigenen Preissuchmaschine unter www.apnoti.com ein.

Der technische Vorteil liegt laut apnoti darin, dass Preis-Änderungen vom Händler zum einen nicht mehr gemeldet werden müssen und das zum anderen die Preisänderung trotzdem unmittelbar erfolgt. Der technische Kniff dahinter ist wohl so ein Programm-Code, den der jeweilige Händler in seine eigen Web-Seite integriert. Dieser Code liest dann die Preise selbstständig und ohne Zeitverzögerung aus. Bei herkömmlichen Preissuchmaschinen muss der Händler seine Preisänderungen erst mitteilen. Die Preissuchmaschine selbst führt dann je nach Dienstleister alle paar Stunden eine Aktualisierung aller gesammelten Preise aus. Bislang war dieser Umstand den Händlern relativ egal und nur für Online-Kunden richtig ärgerlich, wenn der Preis in der Suchmaschine nicht mit dem aktuellen, zumeist teureren Preis übereinstimmte.

Nun aber verbietet das jüngste Urteil des Bundesgerichtshofes den Online-Händlern künftig, ihre Preise auf dem Web-Shop zu verändern, bevor die Preise nicht bei allen beauftragten Suchmaschinen aktualisiert sind. Geklagt hatte der Elektronik-Discounter Media Markt gegen einen Händler auf Schadensersatz, dessen Preis für eine Espressomaschine auf dem Web-Shop nicht mit der Angabe in den Preissuchmaschinen übereinstimmte, wodurch der Händler ein ungerechtfertigt hohes Ranking einnahm. Das Problem dabei für den Händler war, dass er seine Preisänderung seinem Preissuch-Dienstleister zwar unmittelbar zuschickte, dieser aber eben erst Stunden später die entsprechende Aktualisierung durchführte - aus technisch bedingten Gründen, wie es heißt. Dem BGH war dieser Umstand jedoch egal und lastete dem Online-Händler die Schuld mit der Begründung an , dass man als Online-Besucher einfach erwarten kann, dass eine in der Preissuchmaschine gefundene Angabe aktuell ist und dementsprechend mit der Auspreisung im Online-Shop übereinstimmt.