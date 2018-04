Von 29.1 bis 31.3.2009 findet in Baden-Baden die Ausstellung mit dem Titel "Positionen" statt. Die zeigt insgesamt rund 100 Schwarzweißfotografien von Mark

Von 29.1 bis 31.3.2009 findet in Baden-Baden die Ausstellung mit dem Titel "Positionen" statt. Die zeigt insgesamt rund 100 Schwarz-Weiß-Fotografien von Mark Vogelgesang und Benedikt Steinmetz, die vorwiegend in den letzten 4 Jahren entstanden sind.

Benedikt Steinmetz:geboren 1961 in Saarbrücken, lebt und arbeitet in Saarbrücken. Mark Vogelgesang:geboren 1963 in Saarbrücken, lebt und arbeitet in Frankfurt am Main.

Die Ausstellung "Positionen" eröffnet am 29.1.2009 um 19:00 Uhr. Als Gäste und Redner werden unter anderem der offizieller Vertreter des Dalai Lamas Tseten Samdup Chhoekyapa und die Kunsthistorikerin Dr. Elke Fegert anwesend sein. Ausstellungsräume:Baden-Badener Kunstforum (ehemals Kunstforum Leismann), Schlackenbergstraße 20, 66386 St. Ingbert. Öffnungszeiten:Montag bis Freitag, 8:00 bis 16:00 Uhr.

Ausrichter:

Artconexxion GmbHBismarckstr. 12866121 Saarbrücken0681-989299310171-286-1334