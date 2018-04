Zum Jahresbeginn 2010 starten die öffentlich-rechtlichen TV-Programmanbieter Ihr regelmäßiges HDTV-Angebot. Genauso interessant für Fotografen sind aber die

Zum Jahresbeginn 2010 starten die öffentlich-rechtlichen TV-Programmanbieter Ihr regelmäßiges HDTV-Angebot. Genauso interessant für Fotografen sind aber die neuen Möglichkeiten der Digitalfoto-Präsentation in bis dahin nicht erreichter Bildqualität über HDTV. Damit interessierte Kunden alle wichtigen Daten und Begriffe zu HDTV kennen lernen und einordnen können, haben jetzt die Branchenverbände BVT, gfu, ZVEI, Deutsche TV-Plattform und AG SAT in einer Gemeinschaftsaktion den "Pocket-Guide HDTV" in einer neuen, aktualisierten Auflage herausgegeben.

Der "Pocket-Guide HDTV" steht auf den Internetseiten der Partner BVT, gfu, TV-Plattform, ZVEI, AG SAT und hitec HANDEL zum kostenlosen Download ab sofort zur Verfügung.

Dowload der Broschüre als pdf-Datei: www.bvt-ev.de

www.gfu.de

www.tv-plattform.de

www.zvei.org

www.hitec-handel.de

www.agsat.de