Der neue Online-Bildbearbeitungsservice Picstar24 richtet sich an Fotostudios, Bild- und PR-Agenturen, aber auch an Onlineshop-Betreiber und Betriebe, die Web-Angebote oder Kataloge erstellen. Picstar erledigt Farbkorrekturen, Freistellen, Farbmasken schon ab 99 Cent pro Bild. Retuschen und Farbpfade gibt es schon ab 3,99 Euro, in der Regel über Nacht. Auf Wunsch bekommen die Kunden das Ergebnis zudem als Photoshop-Datei mit Ebenen.

Picstar24 funktioniert ohne Installation von Software auf dem Computer. Voraussetzungen sind ein Web-Browser und aktueller Flash-Plugin www.picstar24.de