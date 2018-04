In gewohnt einfacher und strukturierter Art erklärt der COLORFOTO-Autor und Photoshop-Spezialist Heico Neumeyer in seinem neuen Buch die komplizierte und umfangreiche Photoshop-Materie. Auf 920 Seiten werden Fragen zu Farbkorrektur, Rauschunterdrückung, RAW-Konvertierung, Batch-Verarbeitung, Montage mit Ebenenmasken und Smart-Objekten, Lichteffekten und vielen anderen detailliert beantwortet. Neben der Programmversion Photoshop CS4 Standard erscheinen auch alle wichtigen Techniken der "Extended"-Fassung im Kompendium. Dazu gehören die erweiterten Möglichkeiten mit Fluchtpunktfilter, Stapelmodus und Animation, aber auch die in CS4 Extended weit ausgebauten 3D-Techniken. Umsteiger von älteren Versionen finden schnell und übersichtlich die sämtliche CS4-Neuheiten wie etwa Korrekturen- und Maskenpalette, Tiefenschärfe-Serien, Bildstauchen mit geschütztem Hauptmotiv und die vollständig umgekrempelte Oberfläche. Technisch weniger versierten Leser finden zusätzliche Hintergrund-Informationen über Dateiformaten, Megapixelklassen, Sensorgrößen usw. Dem Buch liegen eine Graukarte und eine DVD bei. Auf der DVD findet man nicht nur wie üblich Übungsbilder, sondern auch Video-Trainings zu Photoshop CS4 sowie 50 speziell für das Buch entwickelte Befehlsfolgen (Aktionen), mit denen Bilder vollautomatisch verändern werden können. Das Buch ist als Nachschlagewerk und Praxis-Leitfadenfür für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet.

Heico Neumeyer: Photoshop CS4 KompendiumVerlag Markt+TechnikISBN 978-3827244505ca. 920 Seiten, komplett farbigmit DVD und Graukarte49,95 Euro

www.mut.de