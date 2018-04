Philips: Zwei neue HiFi-Anlagen mit SoundSphere-Lautsprechern

Der niederländische Elektronik-Konzern Philips stellte am Montag seine zwei neuen HiFi-Micro-Anlagen MCi900 und MCD900 vor. Beide Systeme verfügen über ein CD-/DVD-Laufwerk, eine USB-Direkt-Schnittstelle, 100 Watt Musik-Leistung und bringen so genannte SoundSphere-Lautsprecher mit, die durch ihren außen angebrachten Hochtöner besonders natürlich und authentisch klingen sollen.

Die HiFi-Micro-Anlagen mit SoundSphere-Lautsprechern verfügen darüber hinaus über ein großes Farbdisplay, welches das Navigieren durch Playlists und Musikdateien erleichtern möchte. Die MCi900 mit Streamium-Funktion spielt Musik unter anderem Musik von einer integrierten Festplatte mit 160 GB Kapazität. Zusätzlich lässt sich Musik über Internetradio empfangen oder von einem PC bzw. Mac streamen.

Philips SoundSphere-Lautsprecher der beiden Micro-Anlagen wollen durch eine neuartige Anordnung der Hoch- und Tieftöner in Verbindung mit einer sorgfältig optimierten Frequenzweiche ein äußerst natürliches Klangerlebnis zum Besten geben. Der schwebend aufgehängte Hochtöner befindet sich außerhalb des Lautsprechergehäuses, sodass der Klang in alle Richtungen abgestrahlt wird und dadurch tiefer und weiter wirken soll. Zudem setzt der Hersteller nach eigenem Bekunden sehr hochwertige Materialien ein, die neben einem edlen Designeindruck auch zu geringeren Schwingungen des Lautsprechergehäuses beitragen. Das einteilige Aluminiumgehäuse sorgt demnach für eine optimale Wellenausbreitung innerhalb des Gehäuses, was zum einen eine saubere Klangwiedergabe und zum anderen eine kompaktere Bauweise des Lautsprechers ermöglichen soll.

Sowohl Preis wie auf Liefertermine gab Philips bislang nicht bekannt.