Philips LightFrame - Monitor schafft Lichtstimmung Zur Philips Brilliance Monitor Produktfamilie gehört der neue 22-Zoll Monitor LightFrame 220XW9FW, der ganz in glänzendem Perlmutt-Weiß gehalten ist. Die News

© Archiv

Der neue 22-Zoll Monitor LightFrame 220XW9FW, der ganz in glänzendem Perlmutt-Weiß gehalten ist, gehört zur Philips Brilliance Monitor Produktfamilie. Die Besonderheit ist der Rahmen des Displays: Er erzeugt ein blaues Licht und soll damit für entspannte Augen beim Arbeiten am Computer sorgen. Denn nach wissenschaftlichen Untersuchungen hat blaues Licht auf die Augen eine entspannende und erfrischende Wirkung. Doch der Philips LightFrame soll auch mit Auflösung von 1680 x 1050 Pixeln sowie hohem Kontrast, Farbsättigung und Schärfe überzeugen. Der Philips LightFrame-Monitor ist ab Ende Juni zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 250 Euro erhältlich. Vertrieben wir der Philips LightFrame von Monitors & Displays (MMD), der neue Vertriebsorganisation für Philips Monitore in Europa. MMD hat einen Marken-Lizenzvertrag mit Philips und ist 100-Prozentige Tochter von TPV, einem der größten Displayproduzenten.

www.consumer.philips.com/consumer/de/de/consumer/cc/_productid_220X1SW_00_DE_CONSUMER/LCD-Monitor+220X1SW-00

Mehr zum Thema Büro-Software Microsoft 365 kaufen: Aktuelle Office-Angebote im Check Jahreslizenzen für Office bzw. jetzt Microsoft 365 sind regelmäßig im Angebot. Wir zeigen aktuelle Preise und verraten, wann sich ein Office-Kauf…

Modernes Märchen Disney+: „Verwünscht nochmal“ ab 18. November im Stream Am 18. November startet mit “Verwünscht nochmal” das moderne Disney-Märchen für Jung und Alt schon eine Woche vor dem ursprünglich geplanten Release… Anzeige Rabattaktion ECOVACS-Angebote auf Amazon: Starke Rabatte zur Black Week… Schon vor dem Start des Black Friday 2022 am 25. November läutet Saugroboter-Hersteller ECOVACS die Schnäppchenzeit mit starken Vorabangeboten ein.