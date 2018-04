Im Markt professioneller "Mittelformat"-Digitalkamera-Systeme zeichnet sich eine weitere Konzentration ab: Nachdem Ende März 2009 schon Mamiya übernommen

Im Markt professioneller "Mittelformat"-Digitalkamera-Systeme zeichnet sich eine weitere Konzentration ab: Nachdem Ende März 2009 Mamiya übernommen wurde, erwarb Phase One nun sämtliche Vermögenswerte inklusive Namensrechten, Technologien und Produktionswerkzeugen von Leaf und gründete die neue "Leaf Imaging Ltd.". Entwicklung und Produktion von Leaf-Digital-Kamerarückteilen sollen unverändert in Israel bleiben. Mit Eastman Kodak will man ein Lizenzabkommen schließen. Da durch die Insolvenz von Franke & Heidecke der ursprünglich geplante Kameralieferant abhanden gekommen ist, bietet Leaf seine Rückteile jetzt mit Mamiya-Kameras an. www.phaseone.com www.Leaf-photography.com