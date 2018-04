Pentax stellt Mittelformat-SLR 645D mit 40 MP CCD vor - nur in Japan

Pentax kündigt die Markteinführung der Pentax 645D für den japanischen Markt an. Die digitale Nachfolgerin im Pentax 645-Mittelformat-System ist mit einem 44x33 mm großen 40-Megapixel-Kodak-CCD mit 6 µm großen Pixeln und einer Maximalauflösung von 7264x5440 Pixeln ausgestattet.

70 Dichtungen schützen die Kamera gegen Staub, Nässe sowie Temperaturen bis -10°. Sie wird zusammen mit einem neuen, ebenfalls abgedichteten 2,8/55-mm-Standardobjektiv mit Ultraschallmotor voraussichtlich im Mai 2010 in Japan auf den Markt kommen. Die 645D ist mit den meisten Objektiven des Pentax 645-Systems kompatibel. Als Speichermedien kommen SD/SDHC-Karten in einem Doppel-Laufwerk zum Einsatz. Mit dem neuen Hochgeschwindigkeitsprozessor Prime II verspricht Pentax eine Dynamik von 11,5 EV. Eine Dynamikbereichs-Erweiterung soll mehr Zeichnung in hellen und dunklen Bildpassagen bringen. Die 645 verwendet den gleichen D-LI90-Akku wie die K-7, von der sie auch wesentliche Teile der Elektronik und ihrer Belichtungsfunktionen geerbt hat. Laut Pentax ist die neue Mittelformatkamera nicht viel größer als manche KB-Kamera und lässt sich genau so einfach bedienen. Ihre Einsatzbereiche sieht Pentax in Landschafts- und Architekturfotografie ebenso wie im Studio für Portrait und Werbung. Zum Zeitpunkt einer eventuellen Verfügbarkeit in Europa sowie zum Preis macht Pentax derzeit noch keine Angaben.