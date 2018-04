Pentax meldet, dass man am 28. April mit der Liquidation seiner Schweizer Dependance begonnen hat, die zum 31. Juli abgeschlossen sein soll. Die Schließung der

Pentax meldet, dass man am 28. April mit der Liquidation seiner Schweizer Dependance begonnen hat, die zum 31. Juli abgeschlossen sein soll. Die Schließung der Schweizer Pentax-Niederlassung ist Folge der am 31. März 2009 von Pentax Europe angekündigten Umstrukturierung seiner DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die laufenden Geschäfte sollen dann aus einer DACH-Zentrale in Hamburg gesteuert werden. Der Schweizer Markt wird auch in Zukunft durch Schweizer Vertriebsmitarbeiter bedient.www.pentax.de