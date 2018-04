Pentax Optio WS80: Neue wasserfeste Kompaktkamera veröffentlicht

Der Kamerahersteller Pentax hat am Donnerstag eine neue wasserdichte Kompaktkamera vorgestellt. Mit der Optio WS80 bringt der Hersteller eine Fun-Kamera auf den Markt, die Unterwasseraufnahmen in Form von Bildern und HD-Videos liefern soll.

Auffallend ist die neue Pentax-Kompaktkamera vor allem durch ihre Farbgestaltung. Die Digicam soll durch frische Farbkombinationen mit Orange, Gelb, Grün oder Purpur frischen Wind in die Digitalfotografie bringen. Dank der kompakten Bauweise von 91,5 x 59,5 x 22 Millimetern und einem Gewicht von nur 125 Gramm ist die WS80 eine "Immer-dabei"-Kamera für die Hosen- oder Handtasche. Die mit 10 Megapixel ausgestattete Kamera ist durch spezielle Dichtungen wasserfest bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern - bis zu einer maximalen Tauchzeit von bis zu zwei Stunden. Auch Staub soll der WS80 nichts ausmachen können.

Pentax verbaut in der Optio WS80 ein Objektiv mit innenliegendem 5-fach-Zoom und einer Brennweite von 35 bis 175 Millimetern - entsprechend dem Kleinbildformat. Zu den weiteren Merkmalen zählen eine Gesichtserkennung von bis zu 32 Gesichtern und ein 2,7-Zoll-LCD-Monitor mit einer Auflösung von 230.000 Bildpunkten. Videos nimmt die Wasserkamera in High-Definition-Qualität mit 1280 mal 720 Pixeln, bei 30 Bildern in der Sekunde auf. Ein neues Autofokushilfslicht und ein digitaler Bildstabilisator sollen Verwacklungen bei Foto- oder Videoaufnahmen verhindern.

Anzeige

Die Pentax Optio WS80 ist laut Hersteller ab September zum Preis von 259 Euro über den Fachhandel zu beziehen.