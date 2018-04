Pentax Optio E75: Einsteigerkamera mit 10,1 Megapixel für 120 Euro

Der Kamerahersteller Pentax hat am Mittwoch eine neue Kompaktkamera aus dem Einsteigersegment vorgestellt. Die Pentax Optio E75 soll Szenen erkennen und automatisch das passende Belichtungsprogramm auswählen können.

In vielerlei Hinsicht orientiert sich die neue Kamera am Vorgängermodell E65, so sollen einige der Funktionen optimiert worden sein. Erhöht hat sich unter anderem die Auflösung von acht auf 10,1 Megapixel. Neu hinzugekommen sind die Motivprogramme wie Nachtlandschaft, Half-Lenght-Portrait, Aquarium oder die Herbsteinstellung Laub. Die Optio E75 erkennt dank Gesichtserkennung bis zu 10 Personen, auf die sich der Autofokus automatisch scharfstellen soll und beherrscht die Aufzeichnung von Video- und Audiosignalen.

Die technische Ausstattung wird abgerundet von einem 2,7-Zoll-LCD-Monitor, der über eine Bildschirmauflösung von 230.000 Bildpunkten verfügt. Weiter entferntere Motiv lassen sich über den 3-fach optischen oder 5-fach digitalen Zoom näher heranholen. Die Pentax Optio E75 soll laut Hersteller ab Juni für etwa 119 Euro im Handel erhältlich sein.