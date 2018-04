Kompaktkamera

Pentax Kompakte - Neues Design modern und retro

© Archiv

Mit der Optio I-10 bietet Pentax eine neue Kompaktkamera an, die in ihrem Mini-SLR-Retro-Look an die alte Pentax auto110 Pocket-SLR erinnert. Die 12-Megapixel-Kamera mit 28-140 mm-Zoom, Bildstabilisator und HD-Video 720p ist das neue Pentax-Kompakt-Spitzenmodell und soll ab März für 250 Euro auf den Markt kommen. Zur neuen Pentax-Mittelklasse gehört die Optio H90, ebenfalls mit 12 Megapixel, 28-140 mm-Zoom und HD-Video, in einem eigenständigen, schnörkellosen Design. Sie ist kompatibel zu Eye-Fi-Karten für die kabellose Bildübertragung per W-LAN. Anzeige Für Einsteiger bringt Pentax mit der E-90 eine einfache 10-Megapixel-Kamera mit 31,5-94,5mm-Zoom in einem rutschfest gummierten Gehäuse für 99 Euro. Download: Tabelle www.pentax.de

© Archiv Pentax H-90