Pentax K-x: Neue digitale Spiegelreflex-Kamera für Einsteiger vorgestellt

Der Kamerahersteller Pentax hat am Donnerstag eine neue digitale Spiegelreflexkamera vorgestellt. Mit der Pentax K-x zeigt der Hersteller sein neues Einstiegsmodell.

K-x nennt Pentax die Nachfolgerin der K-m als Spiegelreflex-Einstiegesmodell, die technisch einiges mehr zu bieten hat als ihr Vorgängermodell. In einigen Punkten wie dem Autofokus mit 11-Punkt AF-Sensor und 4-Kanal-Bildverarbeitung, der Bildfolge von 4,7 Bildern pro Sekunde, ihrer HDR-Automatik, Videoaufzeichnungen in High-Definition Qualität mit 1280 x 720 Bildpunkten und Live-View über den 2,7" Monitor kommt ihre Ausstattung sogar der des neuen D-SLR-Flaggschiffs K-7 nahe. Bildgebendes Element der K-x ist ein CMOS-Sensor im APS-C-Format mit 12 Megapixeln. Die ISO-Werte reichen bis 6400, die kürzeste Verschlusszeit gibt Pentax mit 1/6000 s an. Mit 122 x 92 x 68 mm ist die Gehäusegröße gleich geblieben. Beim einem Gewicht von 515 g netto oder 580 g betriebsbereit hat die K-x leicht abgespeckt.

Motivprogramme samt automatischer Programmwahl, zahlreichen manuelle Einstellmöglichkeiten, ISO-Automatik sowie dem 2,7"-LCD-Monitor mit 76.666 RGB-Bildpunkten und Live-View-Funktion sind von der K-m bekannt, ebenso die Erweiterungsmöglichkeit des Dynamikbereichs und zahlreiche Digital-Filter. Der integrierte Mini-Blitz, jetzt mit Leitzahl 12 erlaubt auch die kabellos TTL-gesteuerte Blitzsynchronisation mit externen Systemblitzen. Pentax wird die K-x nicht nur in klassischem Schwarz und elegantem Weiß anbieten, sondern außerdem in kräftigem Rot und kühlem Navy-Blau. Die K-x wird ausschließlich im Kit mit den aktuellen leichtgewichtigen Pentax SMC DA-L -Objektiven ausgeliefert (18-55mm und 50-200mm Brennweite), kann aber dank Pentax K-Bajonett nahezu jedes Pentax Objektiv bis hin zur neuen SDM-Reihe mit Ultraschallautofokus nutzen.

Das Gesamtgewicht mit dem 18-55 mm-Objektiv beträgt ca. 700 Gramm. Der Preis für die K-x wird soll im Single-Lens-Kit mit dem 18-55er 600 Euro und im Double-Lens-Kit mit zusätzlichem 50-200 mm Tele-Zoom 700 Euro betragen.