Pentax K-x - Buntes Treiben in Japan

Anders als in Deutschland, wo die neue Einsteiger-SLR Pentax K-x in den vier Farben Schwarz, Weiß, Leucht-Rot und Navy-Blau erhältlich ist, bietet Pentax in Japan 100 individuelle Farbkombinationen an. Die Käufer dort können sich "ihre" Kamera aus 20 Gehäusefarben und 5 Grifffarben kombinieren. Auf einer Simulationsleiste kann das Aussehen der diversen Farbkombinationen überprüft werden. Auf der Pentax-Internetseite ist auch eine Hitliste der beliebtesten Farbkombinationen verzeichnet. Die per Internet konfigurierten bunten Kameras sollen dann nach rund zwei Wochen Lieferzeit über örtliche Händler ausgeliefert werden. www.camera-pentax.jp/k-x/ Simulator: www.camera-pentax.jp/k-x/#/simulator/040401