Pentax K-x - Bunt gemischt

Pentax will sein bislang schon in vier Farben erhältliches Einsteiger-Spiegelreflex-Modell K-x (ColorFoto-Kauftipp "Preis/Leistung" 01/2010) in den acht

Pentax will sein bislang schon in vier Farben erhältliches Einsteiger-Spiegelreflex-Modell K-x (ColorFoto-Kauftipp "Preis/Leistung" 01/2010) in den acht weiteren, laut Pentax "eleganten bis provokanten" Farben Beige, Chocolate, Pink, Türkis Metallic, Fuchsie Metallic, Dunkelgrau Metallic, Olivgrün und Softbraun anbieten. Darunter sind einige Farben in Metallic-Optik. Die Farbvarianten werden in - nicht näher bezifferter - limitierter Zahl ab März zum unveränderten Preis von 650 Euro für Kamera mit 18-55mm-Zoom erhältlich sein. www.pentax.de ColorFoto-Test: Pentax K-x Anzeige