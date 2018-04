Pentax K-7: Firmware-Update verbessert Handhabung der Fokusfeldwahhl

Der Kamerahersteller Pentax hat am Mittwoch ein Firmware-Update für die erst kürzlich erschienene digitale Spiegelreflexkamera K-7 herausgebracht.

Für die gerade erst drei Wochen erhältliche Spiegelreflexkamera Pentax K-7 bringt der Hersteller schon jetzt ein Firmware-Update heraus. Grund war einer der größten Kritikpunkte - schon bei den Vorabtests der K-7 war die umständliche Handhabung der Fokusfeldwahl. Einer der meist genannten Vorschläge lautet: Sobald der Fokuswahlschalter auf SEL steht kann doch der Vierwegeregler automatisch auf Fokusfeldwahl umgeschaltet werden. Dieser Vorschlag war so einfach wie plausibel, dass er gleich in die Tat umgesetzt wurde. In den eigenen Einstellungen kann die Kamera jetzt entsprechend justiert werden.

Dieses Funktionsupdate soll laut Pentax gleichzeitig genutzt werden, um die Leistung der Kamera zu optimieren. So soll zum Beispiel der linke Autofokussensor unter bestimmten Voraussetzungen nicht optimal arbeiten. Dies und einige kleinere Details sollen mit dem Firmware Update 1.01 verbessert werden. Der Hersteller empfiehlt erst die Informationen zum Update zu lesen, bevor Sie Ihre Kamera updaten. Dieser Link bringt führt zur Informationsseite rund um das Update und zum Download.