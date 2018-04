Pentax Hamburg - Organisatorische Veränderungen

Der Pentax-Standort Hamburg wird zum neuen Geschäftsjahr 2010/11 als eigenständiges Unternehmen neu firmieren. Ab dem 1. April 2010 zeichnet die Pentax Imaging

Der Pentax-Standort Hamburg wird zum neuen Geschäftsjahr 2010/11 als eigenständiges Unternehmen neu firmieren. Ab dem 1. April 2010 zeichnet die Pentax Imaging Systems GmbH für das Imaging-Geschäft in den Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz verantwortlich. Die Neufirmierung ist notwendig geworden, da die bis dato in Hamburg ansässige Pentax Europe GmbH juristisch ab dem 1. April 2010 in Paris angesiedelt ist. Operativ wurde das Europa-Headquarter bereits am 1. Oktober 2009 in die französische Hauptstadt verlegt. Die neue Pentax Imaging Systems GmbH tritt damit auch - bezogen auf alle Vereinbarungen und Verträge innerhalb der D/A/CH Region - die juristische Nachfolge der ehemaligen Pentax Europe GmbH an. Geschäftsführer der neuen GmbH ist Hiroshi Onoda. Das operative Geschäft der Pentax Imaging Systems GmbH verantwortet ab dem 1. April 2010 Sven Martens (35 Jahre) als neuer General Manager. Sven Martens gehört durch seine Managementpositionen bei Nikon und Olympus zu den erfahrenen und anerkannten Vertriebspersönlichkeiten der deutschen Kamerabranche.