Hoya kündigt die Markteinführung der Pentax 645D für den japanischen Markt an. Die digitale Nachfolgerin im Pentax 645-Mittelformat-System ist mit einem 44x33

Hoya kündigt die Markteinführung der Pentax 645D für den japanischen Markt an. Die digitale Nachfolgerin im Pentax 645-Mittelformat-System ist mit einem 44x33 mm großen 40-Megapixel-Kodak-CCD mit 6 µm großen Pixeln und einer Maximalauflösung von 7264x5440 Pixeln ausgestattet. 70 Dichtungen schützen die Kamera gegen Staub, Nässe sowie Temperaturen bis -10°. Sie wird zusammen mit einem neuen, ebenfalls abgedichteten 2,8/55-mm-Standardobjektiv mit Ultraschallmotor voraussichtlich im Mai 2010 in Japan auf den Markt kommen. Das Gehäuse soll umgerechnet rund 7000 Euro kosten, das Objektiv gut 800 Euro. Die 645D ist mit den meisten Objektiven des Pentax 645-Systems kompatibel. Als Speichermedien kommen SD/SDHC-Karten in einem Doppel-Laufwerk zum Einsatz.

Anzeige

Mit dem neuen Hochgeschwindigkeitsprozessor Prime II verspricht Pentax eine Dynamik von 11,5 EV. Eine Dynamikbereichs-Erweiterung soll mehr Zeichnung in hellen und dunklen Bildpassagen bringen. Die 645 verwendet den gleichen D-LI90-Akku wie die K-7, von der sie auch wesentliche Teile der Elektronik und ihrer Belichtungsfunktionen geerbt hat.

Laut Pentax ist die neue Mittelformatkamera nicht viel größer als manche KB-Kamera und lässt sich genau so einfach bedienen. Ihre Einsatzbereiche sieht Pentax in Landschafts- und Architekturfotografie ebenso wie im Studio für Portrait und Werbung. Zum Zeitpunkt einer eventuellen Verfügbarkeit in Europa sowie zum Preis macht Pentax derzeit noch keine Angaben.

Download: Tabelle

www.pentax.de