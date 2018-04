Mit dem neuen smc DA 4/15mm F4 ED AL "Limited" bringt Pentax noch in diesem Frühjahr ein hochwertiges kompaktes Super-Weitwinkelobjektiv für digitale

Mit dem neuen SMC-DA 4/15mm F4 ED AL "Limited" bringt Pentax noch in diesem Frühjahr ein hochwertiges kompaktes Super-Weitwinkelobjektiv für digitale Pentax-SLRs auf den Markt.

Mit seinem 86° Bildwinkel (=23mm-KB) empfiehlt sich das Objektiv für Architektur- und Landschaftsaufnahmen sowie Dank seiner Abmessungen von nur 63 x 39,5 mm bei 212 g Gewicht auch als Reportage-Objektiv.

In seinem stabilen Metalltubus stecken 8 Linsen in 6 Gruppen. 7 Lamellen sorgen für eine runde Blendenöffnung mit feinem Bokeh. Auch dieses Pentax-Objektiv weist die "Super Protect"-Frontlinsen-Vergütung auf und erlaubt den schnellen Wechsel zwischen automatischer und manueller Fokussierung. Eine ausziehbare Streulichtblende ist integriert. Das Objektiv soll in Kürze für 800 Euro zu haben sein.

www.pentax.de