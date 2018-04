Eine Maus mit ganz persönlicher Gestaltung - das liefert der Schweizer Anbieter Pat Says Now über individuell bedruckte Mausgehäuse. Dafür kann der Fotograf

Eine Maus mit ganz persönlicher Gestaltung - das liefert der Schweizer Anbieter Pat Says Now über individuell bedruckte Mausgehäuse. Dafür kann der Fotograf sein ganz persönliches Bildmotiv über die Webseite in den Konfigurator hochladen und dort den Zoomfaktor und Position bestimmen. Nach sechs Werkstagen kommt die Photo Mouse mit individuellem Aufdruck zum Besteller nach Hause. Wie allgemein üblich nimmt sie via USB oder via Adapter auch PS2, Kontakt mit dem Rechner auf und arbeitet mit einem Laserabtaster der mit 800 dpi auflöst. Die Photo Mouse von Pat Says Now kostet 50 Euro. Pro Bestellung fallen 5,20 Euro Versandkosten an. http://www.pat-says-now.com/shop/de/mouse.php?mouse=photomouse&psnid=undefined