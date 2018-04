"Paranormal Activity": Horror-Schocker ab Ende April auf Blu-ray-Disc und DVD

Mit "Paranormal Activity" kommt am 30. April 2010 einer der Überraschungshits des Kinojahres 2009 sowohl auf DVD wie auch auf Blu-ray-Disc. Dies vermeldete am Donnerstag der Filmverleiher Senator Home Entertainment.

Mr. Oren hat es bewiesen: Millionär werden kann so simpel sein! Man nehme einfach die Videokamera aus dem Wohnzimmerschrank, engagiere ein typisch durchschnittliches Pärchen aus der Nachbarschaft und lasse sie im eigenen Haus ein wenig unter der Bettdecke gruseln. Genau so entstand der Horror-Schocker "Paranormal Activity". Investition rund 15.000 US-Dollar, Gewinn über 100 Millionen US-Dollar. Ein paar Dollar mehr werden es wohl nun mit der Veröffentlichung der DVD und Blu-ray-Disc, die jeweils am 30. April erscheinen soll. Ob es bei einem handgedrehten Camcorder-Film die Blu-ray-Disc sein muss, ist sicherlich diskutabel - sicherlich dürfte das Bildrauschen damit schärfer zu sehen sein. Das Bonusmaterial scheint leider im recht überschaubaren Rahmen zu bleiben. Mehr als ein alternatives Filmende als Extra gibt Senator Home Entertainment nicht an.

Kurzer Handlungsabriss von "Paranormal Activity"

Katie und Micah haben gerade ihr erstes eigenes Haus bezogen. Aber die Freude über das schmucke Heim währt nicht lange. Schon bald spüren sie, dass sie nicht alleine sind. Immer klarer wird ihnen, dass ein dämonisches Wesens im Haus anwesend sein muss. Anwesend ist. Und dieses hat seine aktivsten Phasen deutlich hörbar mitten in der Nacht. Ausgerechnet dann, wenn Katie und Micah schlafen. Oder es jedenfalls versuchen. Um dem unsichtbaren Übel auf die Spur zu kommen, stellen die beiden nachts eine Überwachungskamera im Schlafzimmer auf. 21 Nächte lang filmen sie sich. 21 Nächte, in denen Katie und Micah kaum schlafen werden. 21 Nächte, in denen Schreckliches passiert.