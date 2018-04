Panasonic zeigt 50-Zoll-Full-HD-Fernseher mit 3D-Funktion

Der Elektronikkonzern Panasonic hat am Sonntag in Japan einen 3D-fähigen Plasmafernseher mit einer 50-Zoll-Bildschirmdiagonalen vorgestellt.

Damit der 50-Zoll große Prototyp ein dreidimensionales Fernseherlebnis liefern kann, will Panasonic eine "hoch-präzise" 3D-Brille entwickelt haben. Der Hersteller geht davon aus, mit der Markteinführung von 3D-fähigen Heimkino-Produkten in Japan, Europa und den USA bereits 2010 beginnen zu können. Im vorgestellten 50-Zoll-Plasma-Display-Panel (PDP) soll Panasonics neue "high-speed 3D drive" Technologie zum Einsatz kommen, die eine schnelle Beleuchtung der Pixel bei konstanter Helligkeit erlauben soll. Auch die Darstellungsqualität und die Auflösung des neue PDPs will der Hersteller verbessert haben, um zusammen mit der "Aktive Shutter"-Brille ein "hochauflösendes" 3D-Bild zu ermöglichen.

Panasonic positioniert sich seit längerem als Vorreiter für dreidimensionale Technologien. Im April zeigte der Hersteller einen Zwei-Linsen-Camcorder (SAT+KABEL berichtete) für die Aufzeichnung von Videos in 3D, bereits im September 2008 war auf der Ceatec in Japan das welterste HD-Heimkino-System in Form einer Plasma-TV/Blu-ray-Kombi zu sehen gewesen ([int:article,76787]SAT+KABEL berichtete[/int]). Im Februar hatte das Unternehmen seine Unterstützung bei der Produktion von Blu-ray-Spielfilmen im sogenannten "3D Full HD"-Standard erklärt ([int:article,85756]SAT+KABEL berichtete[/int]).