Firmware-Updates für Blu-ray-Player

Panasonic: Neue Firmware-Updates für fünf Blu-ray-Player und Systeme

Panasonic feilt fleißig weiter an seinen Geräte-Firmwares der diversen Blu-ray-Player. So kamen erst vor etwa drei Wochen neue Upgrades in der Version 2.0 für die beiden Geräte DMP-BD60 und DMP-BD80 heraus. Anwender verzeichneten daraufhin eine spürbar schnellere Arbeitsgeschwindigkeit sowie ein schnelleres Einlesen von Discs, allerdings gab es Beschwerden über eine nun länger dauernde Bootzeit der Blu-ray-Player. Ob diese ungewünschte Eigenschaft mit der am Montag erschienenen Firmware-Version 2.1 wieder ausgemerzt wurde, gibt Panasonic nicht bekannt. Auf jeden Fall soll es mal wieder Verbesserungen bei der Internet-Funktion Viera Cast und beim Abspielen von DVDs geben.

© Archiv Panasonic DMP BD 80

Ein weiteres Firmware-Update steht ebenfalls seit Montag für Panasonics tragbaren Blu-ray Player DMP-B15 in der Version 1.4 Online bereit. Die Optimierungen sind die gleichen wie bei den stationären Playern DMP-BD60 und DMP-BD80: Upgrade der Internet-Funktion Viera Cast und Erhöhung der Kompatibilität beim Abspielen von Blu-ray-Discs. Sogar für die hauseigenen Blu-ray-Komplettsysteme SC-BT200 und SC-BT205 schnitzte Panasonic ein neues Firmware-Update, und zwar in der Version 1.5. Neben des Viera-Cast-Upgrades verkürzt Panasonic mit der neuen Version die Einlese-Geschwindigkeit der blauen Scheiben. Besitzer dieser Systeme haben wie üblich die Möglichkeit, die Updates mit den jeweiligen Geräten direkt Online abzurufen. Sollte der Player nicht mit dem Internet verbunden sein, kann man sich die gewünschte Firmware auch von der Panasonic-Webseite herunter laden unter: DMP-BD60 DMP-BD80 DMP-B15 SC-BT200/205 Anzeige