Panasonic kombiniert Blu-ray-Festplatten-Rekorder mit Kabel-Receiver

Der Spezialist für Unterhaltungselektronik Panasonic hat am Mittwoch in Japan einen neuen Blu-ray-Disk-Rekorder mit interner 500 GB-Festplatte und HD-fähigen Kabel-Tuner vorgestellt.

Mit dem Blu-ray-Disk-Rekorder TZ-BDW900 will Panasonics die erste Set-Top-Box mit "next-generation"-Funktionen auf den Markt bringen. Der Rekorder mit integrierter DVB-C-Empfangseinheit soll dank H.264-Encoder selbst Full-High-Definition-Material platzsparend auf Blu-ray-Disks oder der internen Festplatte ablegen können. Laut Hersteller soll die 500 Gigabyte (GB) fassende Festplatte ausreichend für bis zu 360 Stunden Full-HD-Filme sein, eine 50 GB-Blu-ray-Disk soll etwa 35 Stunden entsprechendes Material fassen und eine DVD soll immerhin für rund drei Stunden hochauflösendes Programm Platz bieten.

Der vom Hersteller mit einem Standby-Verbrauch von 0,2 Watt angegebene Blu-ray-Rekorder soll dank DLNA-Unterstützung Verbindung zu hausinternen Netzwerken aufnehmen und so gestreamte Bilder, MP3-Songs oder Videoclips wiedergeben. Aufgenomme Programme sollen auch auf anderen im DLNA-Verbund befindlichen Geräten, zum Beispiel einem LCD-TV im Schlafzimmer abgerufen werden können. Über ein integriertes Kabelmodem soll der Rekorder Laut Panasonic auch Inhalte aus dem Internet, zum Beispiel vom Videoportal YouTube oder anderen Video-on-Demand-Diensten abgerufen und auf angeschlossenen Flachbildschirmen abspielen können. Über einen SD-Kartenslot können Photos oder Videos von digitalen Kameras oder Camcordern eingelesen werden.

Der Panasonic TZ-BDW900 wird in Japan im Dezember in drei Modellvarianten mit kleineren Unterschieden in der Ausstattungstabelle auf den Markt kommen. Für Deutschland sind zwei Varianten mit HDTV-Satelliten-Tuner angekündigt ([int:article,109154]wir berichteten[/int]).