"Sich der Herausforderung stellen" ist das neue Management-Motto, dass der Vorstandsvorsitzende Fumio Ohtsubo Panasonic verordnet hat. Das Unternehmen gehört

"Sich der Herausforderung stellen" ist das neue Management-Motto, dass der Vorstandsvorsitzende Fumio Ohtsubo Panasonic verordnet hat. Das Unternehmen gehört zu den derzeit wirtschaftlich noch am besten aufgestellten Firmen, erwartet aber, dass in allen vier Geschäftsbereichen die gesteckten wirtschaftlichen Ziele nicht erreicht werden. Mit optimierten Management-, Unternehmens- und Fertigungsstrukturen sowie einer Öko-Ideen-Strategie will Panasonic dagegensteuern. Wachstumschancen sieht man in den BRIC(Brasiien, Russland, Indien, China)-Staaten und Vietnam sowie im Bereich preisgünstigerer Produkte. Auch der Rückzug aus einigen Geschäftsfeldern wird nicht ausgeschlossen.

http://panasonic.co.jp