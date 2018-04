Sony hat für Einsteiger eine eigene Webseite aufgesetzt, die sehr anschaulich die Grundprinzipien der Fotografie erklärt. Gemeinsam mit dem britischen

Sony hat für Einsteiger eine eigene Webseite aufgesetzt, die sehr anschaulich die Grundprinzipien der Fotografie erklärt. Gemeinsam mit dem britischen Fotografen und Buchautor Tom Ang und dem Interaktiv-Dienstleister nexum AG ist ein interaktiver Fotografiekurs entstanden, der sich sehen lassen kann.Von der Fotoschule sollen nicht nur Besitzer von Sony-Kameras profitieren. Sie erklärt viel mehr Grundsätzliches und ist dabei mit reichlich Bildmaterial und Animationen gespickt. So erklärt Tom Ang beispielsweise die optimale Belichtung für verschiedene Bildmotive oder wie man bewegte Objekte effektvoll in Szene setzt. Die britischen Seiten sind bereits seit März online, jetzt startet der kostenfreie Service auch in deutsch sowie 23 weiteren Sprachen.

www.sony.de/hub/name/h038