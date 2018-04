Online-Fimverleih: Video Buster übernimmt glorimedia.de

Der Online-Filmverleih-Markt konsolidiert sich weiter. Deutschlands älteste Onlinevideothek Video Buster übernimmt seinen Mitbewerber glorimedia.de.

Wie Video Buster bekannt gab, haben die Glorimedia-Kunden jetzt einen Monat lang Zeit sich zu entscheiden, ob und welches Angebot sie von Video Buster nutzen wollen. Ab 31. Oktober liefert ihnen Video Buster dann auch die Filme - zunächst kostenfrei. Erst ab Dezember fallen für die Neukunden Gebühren an. Die Video Buster Entertainment Group ist der größte Anbieter im deutschen Verleihmarkt. Bereits die ehemaligen Mitbewerber Glowria, Amagno und DVDone haben in der Vergangenheit die Kunden und die Domain an Video Buster abgetreten.