Mit der Pen E-PL1 bringt Olympus ab März eine preisgünstige neue Micro-Four-Thirds-Systemkamera samt 14-42mm-Zoom für 600 Euro auf den Markt. Im Vergleich zu Pen E-P1/P-2 wurde vor allem am Gehäuse, weniger an Funktionen und Ausstattung gespart. Einiges ist hinzugekommen. So bietet die PL1 den bei P1/P2 vermissten integrierten Mini-Blitz. Bei laufender 1280 x 720p-HD-Videoaufnahme kann die PL1 zwischendurch Fotos in höherer Auflösung aufnehmen. Das eher etwas kantige E-PL-Gehäuse, in der Form eher ähnlich einer Lumix GF1, wird in den Farben Schwarz, Silber, Champagner und Rot angeboten. Unverändert übernommen von E-P1/P2 werden in der PL1 der 12-Megapixel-LiveMOS-Sensor, die grundlegenden Belichtungs- und Autofokus-Fuktionen, das Live-View-System, Sensorreinigung und Sensor-Shift-Bildstabilisator. Über den "Accessory Port" der PL1 können der von der E-P2 bekannte hochauflösende elektronische Sucher VF-2 oder ein Mikrofonadapter für Stereoton zu den HD-Videos angeschlossen werden.

Zu den Sparmaßnahmen bei der E-PL1 gehören neben der weniger wertigen Gehäusebauweise ein kleinerer 2,7"-LCD-Monitor und ein kleinerer Empfindlichkeitsbereich von maximal ISO 3200.

Das Superweitwinkel ED 4-5,6/9-18 mm(18-36 mm KB ) und 4-5,6/14-150 mm (28-300 mm KB) werden zudem das Angebot an Micro-Four-Thirds-Objektiven ab Ende April bzw. Mai erweitern. Deren Preise sind noch offen.

Download: Tabelle

www.olympus.de