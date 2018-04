Eine Jubiläumsausstellung "50 Jahre Olympus PEN" läuft derzeit in Tokyo und Osaka. Olympus erinnert damit an das Konzept seiner handlichen, kleinen Halbformat

Eine Jubiläumsausstellung "50 Jahre Olympus PEN" läuft derzeit in Tokyo und Osaka. Olympus erinnert damit an das Konzept seiner handlichen, kleinen Halbformat mit dem Bildformat 18x24 mm, die in den 60er und 70er Jahre gebaut wurde.

Die Pen-Systemkameras werden vom 1. bis 30. Juni gezeigt. Die Ausstellungsadressen lauten Ogawa-cho Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo showroom 1-3-1 NBF Olympus Plaza Building 1F Ogawa town sowie Awaza Plaza Osaka Osaka showroom Olympus Nishimoto-cho 1-6-1 MID Building 1F.

Kommentatoren in einigen Internet-Foren und Blogs nehmen das Jubiläum zum Anlass, über eine micro-FourThirds-Systemkamera von Olympus zu spekulieren, die diese Tradition kleiner, handlicher und preisgünstiger Systemkameras wieder aufnehmen könnte.

Foto: Olympus Corp

www.olympus.co.jp/jp/corc/history/camera/pen.cfm#06

www.olympus.co.jp/jp/corc/history/camera/popup/pen_f.cfm