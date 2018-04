Mit kostenlosem Firmware-Update auf Version 1.1 will Olympus drei Fehler bei der E-30 korrigieren: So soll das Geräusch des Bildstabilisators bei Nutzung des

Mit kostenlosem Firmware-Update auf Version 1.1 will Olympus drei Fehler bei der E-30 korrigieren: So soll das Geräusch des Bildstabilisators bei Nutzung des Hybrid- und Kontrast-Autofokus verringert, die Wiedergabe von Fotos mit geänderten Seitenverhältnissen in der Indexansicht korrigiert und das unmotivierte Blinken der Speicherkarten-Diode beim Drücken der Löschtaste in der Lupenansicht abgestellt werden. Eine Anleitung für das etwas umständliche Update mit Umweg über den PC samt installierter Olympus Master-Software liegt auf der Supportseite zum Herunterladen bereit. Das Update selbst kann nicht direkt im Browser von der Web-Seite heruntergeladen werden, sondern nur über die Olympus-Master-Software. www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/firm/e1/