Kaido Haagen entdeckte beim Tauchen in der Nähe eines Schiffswracks vor Estlands Küste eine Olympus µ 720 SW auf dem Grund der Ostsee. Trotz einer Schicht Seepocken und anderer Ablagen auf der µ Tough, waren die Bilder aus dem vorigen Sommer auf der xD-Speicherkarte noch lesbar.

Die µ 720 SW selbst war wegen der Verkalkungen und Verkrustungen rund um die Bedienungselemente ein Service-Fall.

Er veröffentlichte mehrere Mitteilungen in lokalen Tauchclub-Foren sowie die Fotos. So konnte der Eigentümer Toomas Eelrand ermittelt werden. Dieser hatte die Kamera bei einem Tauchgang am 10. August 2008 verloren und nicht mehr genügend Luft gehabt, lange danach zu suchen. www.olympus.de