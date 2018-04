Olympische Sommerspiele 2008 Download-Spezial

Wenn am heutigen Tage die Olympischen Spiele in Peking beginnen, sollte auch auf Ihrem PC der Olympische Gedanke Einzug halten. Alles, was Sie dafür brauchen, finden Sie in diesem Artikel.

Wenn am heutigen Tag um 8 Uhr und 8 Minuten die Olympischen Sommerspiele in Peking beginnen, dann ist Ihr PC schon passend dekoriert.

Alles, was Sie dazu benötigen, haben wir für Sie gesammelt: Bildschirmschoner, Hintergrundbilder für den Desktop und jede Menge sportlicher Icons. Und natürlich gibt es massenhaft Infos zu den Wettbewerbs-Terminen, dem Wetter an den Veranstaltungsorten und vieles mehr. Wenn Sie selbst noch die ein oder andere gute Software kennen, zögern Sie nicht, Ihr Wissen mit anderen magnus.de-Usern in unserem Forum zu teilen.

Hintergrundbilder vom IOC

Zum olympischen Vergnügen steuert das IOC (Internationales Olympisches Komitee) selbst jede Menge bei. Zum Beispiel elf verschiedene Hintergrundbilder, welche die Maskottchen der Peking-Spiele vor verschiedenen chinesischen Motiven zeigen.

Alle Wallpaper stehen in Auflösungen zwischen 1024x768 und 1680x1050 Pixeln parat, so dass auch Besitzer größerer Monitore glücklich damit werden.

Neueste Fotos automatisch von Flickr downloaden

Um aktuelle Olympia-Fotos in den Desktop-Hintergrund zu laden verwenden Sie Flickr Wallpaper Rotator. Das Gratis-Programm lädt in frei wählbaren Zeitabständen neue Bilder von Flickr.com herunter und ersetzt das Hintergrundbild damit. Lassen Sie den Wallpaper Rotator nach Tags (Stichworten) wie "Beijing 2008" oder "Olympic Games 2008" suchen. Außerdem setzen Sie "Order By" (Sortieren nach) am besten auf "Date Posted Desc" (Neueste Bilder zuerst).

Bitte beachten: Flickr Wallpaper Rotator benötigt das Microsofts .NET Framework 2.0.

Offizielle Bildschirmschoner

Zusammen mit den Desktop-Hintergrundbildern hat das IOC auch sieben verschiedene Bildschirmschoner veröffentlicht. Diese werden einfach per Doppelklick auf die EXE-Datei installiert.

Anschließend können Sie den neuen Screensaver unter "Start\Systemsteuerung\Darstellung und Designs\Anzeige\Bildschirmschoner" testen und konfigurieren.

Olympische Icons

Aus der Feder des chinesischen Kunststudent Guoduan Bu stammt eine Sammlung von zwölf sportlichen Icons, mit denen Sie passend zu den Sommerspielen Ihren Desktop verzieren. Dazu gehören Symbole für das Schwimmen, Radfahren, Fussball, Basketball, Volleyball und Tennis.

Die Icons sind 256 x 256 Pixel groß und stehen im PNG-Format zur Verfügung.

Keinen Wettbewerb verpassen

Auch Excel gibt sich sportlich, und zwar mit einem Terminplan im XLS-Format, dem Sie sämtliche Termine der verschiedenen olympischen Wettbewerbe entnehmen. Auch die Veranstaltungsorte sind mit ihren vollständigen Namen angegeben, so dass Sie sie beispielsweise in Google Earth nachschlagen können. Einziger Nachteil: den Plan gibt es nur in englischer Sprache. Wer nicht über Microsoft Excel verfügt kann die Vorlage auch mit dem Excel Viewer oder einer Software wie OpenOffice.org öffnen.

Chinesische Wetter-Infos

Ob es ins olympische Schwimmbecken nieseln wird oder es beim Marathon junge Hunde regnet wissen Sie dank Wetterinfos aus dem Web schon vor Veranstaltungsbeginn. Alles was Sie dazu benötigen sind die Angaben zu den Veranstaltungsorten aus dem Terminplan und den Webdienst Accuweather, der die englischen Varianten der chinesischen Städtenamen als Eingabe akzeptiert.

Für den bequemen Zugriff auf Accuweather gibt es Browser-Erweiterungen für Firefox, Internet Explorer und Opera und auch ein Vista Gadget.

Olympia für Zuhause

Auf der offiziellen Olympia-Website gibt es auch ein kostenloses Browser-Game, mit dem Sie einige olympische Disziplinen am Bildschirm absolvieren können. Die Auswahl ist mit Bogenschießen, Gewichtheben und Turmspringen zwar eher mager, doch für einen kurzen Pausenspaß allemal ausreichend.

Zudem können Sie in einem Turniermodus gegen Freunde antreten und außer einem aktuellen Webbrowser mit Flash-Plugin sind keine Systemvoraussetzungen zu erfüllen.