Am Dienstag ist die offizielle Webseite zum Adventure "Black Mirror 2" online gegangen. Der deutsche Spielpublisher dtp Entertainemnt ließ sich dazu etwas Besonderes einfallen: Die Seite ist selbst wie ein Adventure gehalten, Sie spielen Butler Bates und suchen aktiv nach Inhalten.

Auf der offiziellen Seite zum Spiel lädt Butler Bates zum virtuellen Schlossrundgang ein. Dabei übernimmt der Besucher selbst den Butler - wie in einem Adventure geht Bates per Mausklick zur gewünschten Stelle. dtp hat sich dabei bemüht, der Aufmachung des richtigen Spiels möglichst nahe zu kommen. Die Grafik entspricht der von "Black Mirror 2", die Sprachausgabe übernimmt mit Jörg Gillner der gleiche Synchronsprecher. Sogar an eine Hilfefunktion hat dtp gedacht. Per Druck auf die Leertaste werden alle Punkte angezeigt, die mit Inhalt hinterlegt sind. Derzeit sind das leider noch nicht all zu viele - bis zur Veröffentlichung am 25. September sollen aber noch allerhand Infos zum Spiel dazukommen.

Der Vorgänger "Black Mirror" war 2004 eines der besten Adventures. Sein auch kommerzieller Erfolg war mitverantwortlich für die Reenaissance des Genres in den letzten fünf Jahren. Der Nachfolger setzt zwölf Jahre soäter an und spielt neben England auch in den USA. Der düstere Stil mit einer Mischung aus 2D- und 3D-Grafik ist in etwa derselbe.