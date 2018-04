O2 Xda Diamond 2: Einfach überall ins Internet

Unterwegs immer sofort informiert sein: Das ermöglicht Telefonica O2 Germany mit dem neuen Smartphone O2 Xda Diamond 2. Mit nur einem Klick lassen sich E-Mails öffnen, Internet-Seiten aufrufen oder die verschiedenen Web-Services nutzen.

Je nach Bedarf hat der Nutzer von unterwegs Zugriff auf die vom Laptop oder PC bekannten Programme und Services. Im Vergleich zum Vorgängermodell Xda Diamond bietet das Diamond 2 einen erweiterbaren Speicher, eine höhere Akkuleistung sowie eine 5 Megapixel-Kamera. Ab nächster Woche ist das Handy mit Touchscreen-Display bei O2 erhältlich. Aktuelle News, neue Einträge von Freunden in Facebook oder private und geschäftliche E-Mails: Alles lässt sich mit einem Klick über den Opera Mobile 9.5 Browser aufrufen. Der große Touchscreen stellt die Inhalte ausreichend groß und lesbar dar. Bei Bedarf kann das O2 Xda Diamond 2 auch mit dem mitgelieferten Stift bedient werden.

Dank des integrierten GPS-Empfängers und Google Maps bietet das Smartphone die Möglichkeit, die genaue Position zu bestimmen und taugt auch zu Navigation. Mit der 5 Megapixel Kamera können beliebig viele Fotos geknipst und Videos gedreht werden. Diese kann der Nutzer dann direkt vom Handy zum Beispiel über YouTube ins Netz laden. Das Handy enthält zusätzlich ein Radio, Bluetooth sowie W-LAN und wird nach einem Update mit dem zukünftigen Betriebssystem Windows Mobile 6.5 nutzbar sein.

Mit der neuen Handysurf-Flatrate Internet-Pack-M können Kunden bis zu 200 MByte pro Monat bei voller HSDPA Geschwindigkeit im Internet surfen.

Das O2 Xda Diamond 2 ist ab nächster Woche in allen O2 Shops, im Fachhandel oder über www.o2online.de erhältlich. Mit dem neuen Konzept O2 My Handy zahlt der Kunde bei Kauf im O2-Shop 17,50 Euro an und begleicht dann die Restsumme mit null Prozent Zinsen in 24 Monatsraten von 17,50 Euro.

