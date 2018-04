Nokia 2710 Navigation Edition: Handy-Navi für den schmalen Geldbeutel

Der finnische Handy-Hersteller Nokia hat am Montag das "2710 Navigation Edition" vorgestellt. Mit dem besonders preisgünstigen Gerät sollen neue Käufergruppen im Bereich der mobilen Navigation erschlossen werden.

In Deutschland soll das Navi-2710 gerade mal rund 140 Euro kosten - und zwar ohne anhängenden Mobilfunkvertrag. Das Handy hat einen GPS-Empfänger integriert, im Kaufpreis mit eingeschlossen sind vorinstallierte Karten des hauseigenen Online-Dienstes Ovi. Die Lizenz dafür gilt weltweit und lebenslang, Aktualisierungen sind jederzeit kostenlos durchführbar. Es beherrscht sowohl die klassische Auto- als auch die aufkommende Fußgängernavigation. Ein serienmäßiger Kompass übernimmt die Punkt-zu-Punkt-Navigation in Gegenden ohne passendes Kartenmaterial. Mit dem ab dem 2. Quartal 2010 erhältlichen "2710 Navigation Edition" peilt Nokia nicht nur neue Käuferschichten an, denen bisherige Navilösungen zu teuer waren. Auch in Schwellen- und Entwicklungsländern wollen die Finnen damit Erfolg haben. Daneben stellte Nokia auch jede Menge Einsteigerhandys vor: Die Nokia-Modelle 1280, 1616, 1800, 2220 Slide und 2690 sind mit Preisen ab 25 Euro ohne Vertrag allesamt im unteren Preissegment positioniert.