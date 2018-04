Der diesjährige Nobelpreis für Physik wurde zur Hälfte an Charles K. Kao von den Standard Telecommunication Laboratories, Harlow, UK und der Chinese University

Der diesjährige Nobelpreis für Physik wurde zur Hälfte an Charles K. Kao von den Standard Telecommunication Laboratories, Harlow, UK und der Chinese University of Hong Kong sowie zu je einem Viertel an Willard S. Boyle und George E. Smith von den Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, USA verliehen.

Kao erhielt den Preis für "für bahnbrechende Leistungen bei der Lichtleitung durch Fasern zur optischen Kommunikation". Boyle und Smith wurden geehrt "für die Erfindung eines bilderzeugenden Halbleiters - des CCD-Sensors" im Jahre 1969, der Jahrzehnte später die gesamte Fotowelt revolutionieren sollte. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2009/press.html