Nach bereits bestätigten Preiserhöhungen in anderen Teilen der Welt gelten mit Wirkung vom heutigen Tag an auch in Deutschland neue Preisempfehlungen für über 450 Nikon-Objektive, Systemblitzgeräte und Zubehörteile. Nikon begründet die Preiserhöhungen in Höhe von 2 bis 30 Prozent mit "gravierenden Wechselkursveränderungen". Die Preise für Kameras und Kamera-Sets sind von den Preiserhöhungen derzeit nicht betroffen. Eine offizielle Pressemeldung zum Thema liegt bislang nicht vor.

