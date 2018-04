Nikon Next - Neues Internet-Portal

Mit "Nikon Next" hat der japanische Kamerahersteller ein neues Internet-Portal online gestellt. Unter dem Motto "bringing the future into focus" will Nikon dort aktuelle Informationen zur Zukunft der Digitalfotografie bereitstellen.Die Ladezeiten der deutschen Seiten dauern sogar bei schnellen DSL-Verbindungen zu lang. Über "Index"-Link gelangt kommt man zu Interviews mit Technikern und Forschern, Informationen über Nikon-Kameras und -Historie sowie Fotografen-Präsentationen. www.nikonnext.com