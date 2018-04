Mit dem AF-S DX Nikkor 1,8/35 mm G bringt Nikon ein neues lichtstarkes Objektiv für das DX-Format. Sein Bildwinkel entspricht dem eines klassischen

Mit dem AF-S DX Nikkor 1,8/35 mm G bringt Nikon ein neues lichtstarkes Objektiv für das DX-Format. Sein Bildwinkel entspricht dem eines klassischen 50mm-Standardobjektivs. Mit seinem ringförmigen Silent-Wave-Fokussiermotor (SWM) ist es auch an Kameras ohne integrierten AF-Motor wie D40 oder D60 einsetzbar. Frontlinse und Filtergewinde drehen sich beim Fokussieren nicht mit. Die Nahgrenze liegt bei 0,3 m. In der Fokusbetriebsart >>M/A<< kann während des Autofokusbetriebs direkt manuell eingegriffen werden. Eine Gummidichtung soll Eindringen von Feuchtigkeit am Bajonettanschluss verhindern. Das Objektiv wird ab Mitte März für 230 Euro erhältlich sein.

www.nikon.de