Vom 15.-16. Mai präsentiert Nikon zusammen mit über 40 Partnern wie Adobe, Apple, Epson, Hewlett Packard, Hensel Studiotechnik, Nik Software, Profoto, Wacom u.a. auf der "Nikon Highend Solutions Expo" in Köln Lösungen für professionelle Fotografie und High-End Imaging.

Unter dem diesjährigen Motto "Unlimited Creativity" zeigt Nikon die Welt der professionellen Fotografie und deren Einbindung in den digitalen Workflow in den Bereichen Studio, Bildbearbeitung, DTP, Druckvorstufe und Print. Zielgruppe der Veranstaltung sind Profi- und Hobbyfotografen, Fotoenthusiasten, Kreative sowie Fachhändler und Geschäftskunden. Tickets an der Tageskasse sind zum Preis von 25,- Euro erhältlich.

Mehr Infos unter: www.nikon-solutions.de