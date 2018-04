Den Prototypen eines Blitzgeräts mit unsichtbarer Blitzabgabe haben Dilip Krishnan und Rob Fergus vom Courant Institute der Mathematischen Wissenschaften an

Den Prototypen eines Blitzgeräts mit unsichtbarer Blitzabgabe haben Dilip Krishnan und Rob Fergus vom Courant Institute der Mathematischen Wissenschaften an der New York University entwickelt. Mit dem innovativen Blitz sollen sich in dunkler Umgebung störende, sichtbare Blitze vermeiden lassen. Die Entwickler benutzten für ihre Versuchsreihe eine für die wissenschaftliche Fotografie optimierte Fuji Finepix IS Pro ohne UV- und IR-Sperrfilter vor dem Sensor und einen Nikon SB-14UV ohne UV-Schutzschicht auf der Blitzröhre. Dessen sichtbares Licht wurde mit einem Hoya-Filter U360 gefiltert.

Dem damit aufgenommenen grau-grünen Foto (F im Bild rechts) fehlt die Farbinformation. Diese wird aus einer zweiten, ungeblitzten Aufnahme extrahiert, die um ca. 7 Blendenstufen unterbelichtet, mit hoher Empfindlichkeit fotografiert ist und starkes Rauschen aufweist (A). Eine Software verrechnet beide zu einem scharfen, weitgehend rauschfreien, farbechten Foto (R) zusammen. Seine Qualität ist vergleichbar der einer normalen Langzzeit-Aufnahme, bei der aber Unschärfe und Verwacklungsgefahr durch Kamera- und Motivbewegung droht. Fotos: Dilip Krishnan/Rob Fergus http://cs.nyu.edu/~dilip/wordpress/?page_id=38 White Paper: http://cs.nyu.edu/~fergus/research/flash/dark_flash_sup.zip