Neue Version des Grafik- und Bildbearbeitungstools ACDSee Pro 3 vorgestellt

Der Grafiksoftwarehersteller ACD Systems hat am Dienstag eine neue Version seiner Bildbearbeitungs- und managementsoftware ACDSee Pro vorgestellt.

Die bereits dritte Version der Bild-Management Software soll laut Hersteller vor allem in der Bedienung verbessert worden sein. Zu den Hauptfunktionen in der Bildbearbeitung gehört eine nicht-destruktive Bearbeitung auf Pixelebene. Das Programm soll sich an den Workflow von Fotografen anpassen können und somit die Bildbearbeitung, die Archivierung oder die Veröffentlichung der Fotos beschleunigen. ACDSee Pro 3 gliedert sich in vier Arbeitsbereiche - in den einzelnen Bereichen können Bilder verwaltet, anzeigt, bearbeitet oder onlinegestellt werden. Im Verwaltungsbereich können Nutzer Ihre Bilder mit Metadaten versehen und in Ordner einteilen. Als neue Sharing-Option können Bilder jetzt über SMTP-fähige E-Mail-Postfächer, wie zum Beispiel "Google Mail" oder "Yahoo! Mail Plus" verteilt werden können. Ausserdem sollen fertige Werke dank neuem FTP-Uploader noch einfacher online gestellt werden.

Fotografen sollen mit ACDSee Pro 3 Aufnahmen der Formate TIFF, JPEG und RAW bearbeiten. Im Gegensatz zu anderen Programmen sollen Nutzer der Pro-3-Version über eine Echtzeitvorschau ihrer Änderungen freuen können. Jedem Nutzer stellt ACDSee einen kostenlosen 2 Gigabyte großen Onlinespeicherplatz zur Verfügung. Dank diesen sollen Anwender Bilder online sichern können, die Archivierung auf den passwortgeschützten Speicher soll per Drag-and-Drop auf erfolgen.

ACDSee Pro 3 kann ab sofort kostenlos für einen Zeitraum von 30 Tagen getestet werden, der unverbindliche Verkaufspreis des Herstellers liegt bei 169,99 US-Dollar. Besitzer einer gültigen ACDSee Pro, Pro 2 oder Pro 2.5 Lizenz können zum Preis von 90 US-Dollar auf die dreier Version upgraden.