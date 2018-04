Neue LCD-TVs von Toshiba mit eingebautem DVD-Player

Der Elektronikhersteller Toshiba hat fünf DVD-TV-Kombigeräten der DV615-Reihe vorgestellt. In Bildschirmgrößen von 19 und 22 sowie erstmals auch 26 Zoll sollen die HD-ready TVs mit ihrer hohen PC-Auflösung (WXGA) in den heimischen Wohnzimmern punkten. Ausgestattet hat Toshiba die TV-Kombis mit eingebauten DVD-Player, zwei HDMI-Anschlüsse, einen analogen sowie einen DVB-T Tuner mit EPG.

Die Kombi-TVs sind allesamt HD-ready und bieten ein Kontrastverhältnis von 800:1 (19DV) beziehungsweise 1.000:1 (22DV, 26DV) sowie einen Betrachtungswinkel von bis zu 170 Grad. Damit eignen sie sich unter anderem als Zweitgerät für Schlafzimmer oder Küche. Für Unabhängigkeit von Antennenbuchsen sorgt der integrierte DVB-T Tuner, mit dem in Deutschland flächendeckend kabellos TV-Programme empfangen werden können. Toshiba hat allen fünf Modellen einen Top-Videotext sowie einen Timer für automatisches Ein- und Ausschalten eingebaut. Je nach gewünschtem Programm können Fernseher-Fans aus vier verschiedenen Bildmodi für Sport oder Film auswählen beziehungsweise eine Standard- oder eine Individuell-Regelung vornehmen. Für die Anpassung der Farbtemperatur bieten die LCD-TVs drei Voreinstellungen: normal, warm und kalt - die auf Knopfdruck das gewünschte Bild liefern sollen.

Anschluss gesucht

Je nach Modell stehen bis zu zwei HDMI-Buchsen zur Verfügung sowie Schnittstellen für Scart, Komponentensignal, S-Video und 3er Cinch A/V. Abgerundet wird die Liste durch einen Audio-Eingang und einen Einschub für Common Interface-Karten. Zu den Ausgängen zählen Digital Audio für DVB -T und DVD sowie eine Kopfhöhrerbuchse.

Der integrierte DVD-Player kann neben DVDs wieder beschreibbare CDs und DVDs, Video-CDs, SVCDs und Audio CDs lesen. Außerdem beherrscht er die Wiedergabe der Dateitypen MP3, DivX und JPEG.

Die DV615-Serie ist in drei Größen - 19, 22 und 26 Zoll - erhältlich. Bei den 19 Zoll-Geräten kann zwischen Hochglanzschwarz (Modell 19DV615) und Hochglanzweiß (Modell 19DV616) gewählt werden; wie auch bei den 22 Zoll-Varianten, die erstmals in beiden Farben verfügbar sind. Das 26 Zoll-Exemplar wird in Hochglanzschwarz angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 19 Zoll-Modelle liegt bei jeweils 549 Euro und für das 22 Zoll-Gerät bei 599 Euro. Das Topmodell mit 26 Zoll ist für 649 Euro zu haben.