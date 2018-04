Neue Flatrate bei Simyo: Netzinterne Gespräche ohne Limit für 3,90 Euro

Der Mobilfunkdiscounter Simyo hat am Dienstag eine neue Tarifoption bekannt gegeben. Zum monatlichen Komplettpreis von 3,90 Euro sollen Simyo-Kunden untereinander telefonieren können, solange sie wollen.

Für einen Zeitraum von 30 Tagen sollen simyo-Kunden mit der neuen Option "Flat simyo" für einen Flatrate-Preis von 3,90 Euro untereinander telefonieren können. Gespräche in andere Netze oder ins Festnetz, sowie der Versand einer Kurzmitteilung (SMS) kosten laut Anbieter 9 Cent in der Minute. Die Tarifoption soll sich automatisch um weitere 30 Tage verlängern, sollte sie nicht spätestens zwei Tage vor Ablauf gekündigt werden. Mit dem neuen Angebot will simyo seine Community-Kompetenz weiter ausbauen und seinen Kunden mehr Freiheit und Flexibilität bieten.

Der bisherige Tarif "simyo Flat" bekommt ab ersten Oktober einen neuen Namen und heisst dann "Flat simyo & Festnetz"-Option. Innerhalb dieser Option sollen Kunden für 15 Euro im Monat kostenlos innerhalb simyo und ins deutsche Festnetz telefonieren können. Anrufe in andere Netze kosten 15 Cent in der Minute, SMS 10 Cent. Auch die Bezeichnung der Tarifoption "Handy-Internetpaket 1GB" ändert sich zum ersten Oktober. Der neue Name lautet "Daten 1GB". Die Nutzung des mobilen Internets kostet bei simyo 9,90 Euro für einen Zeitraum von 30 Tagen. Informationen zum gebuchten Tarif, Statusabfrage und Abbestellung von Tarifoptionen sollen rund um die Uhr über die kostenlose Rufnummer 1155, vom Handy aus oder im Internet unter www.simyo.de möglich sein.