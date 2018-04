Alvin, Simon und Theodore sollen ab 7. Mai 2010 die deutschen Wohnzimmer in eine abrockende Partyzone verwandeln. Hierfür veröffentlicht der Filmverleih 20th Century Fox Home Entertainment den mit animierten Streifenhörnchen angereicherten Realfilm "Alvin und die Chipmunks 2" auf DVD und Blu-ray-Disc. Und wem ein Film noch nicht Party genug ist, kann sich gleich die Doppelbox mit dem zusätzlich enthaltenen ersten Teil nach Hause holen.

Die Streifenhörnchen Alvin, Simon und Theodore sind so verschieden wie es kleine Nager ihrer Gattung nur sein können! Die drei Rockstar-Nager leben mit Dave (Jason Lee, "My Name is Earl") und seinem coolen Cousin Toby (Zachary Levi, "Shades of Ray") zusammen. Und wie alle Kids müssen auch die Chipmunks zur Schule gehen. Dort warten auf die drei ganz neue Herausforderungen wie Sport und natürlich: Mädchen! Besonders die drei Chipettes Jeanette, Brittany und Eleanor erweisen sich in Sachen Musik als schwere Konkurrenz für die Jungs. Bald fliegen die Fetzen zwischen den Nagern und ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Soviel zur Handlung des zweiten Teils von "Alvin und die Chipmunks".

Die Stimme der drei Chipettes Brittany, Jeannette und Eleanor leihen in der deutschen Version die Sängerinnen der Band Queensberry, die mit dem Lied "The Song" sogar einen Hit zum Soundtrack des Films beisteuern konnten.

Bonusmaterial der DVD und Blu-ray-Disc von "Alvin und die Chipmunks 2"

Auf der Blu-ray und der DVD zu "Alvin und die Chipmunks 2" finden Fans tatsächlich eine vorbildliche Menge an Bonusmaterial. Neben Musikvideos gibt es die Möglichkeit, eigene Album-Cover für die Chipmunks-Hits zu gestalten. Tanzbegeisterte können vom Chipmunks-Choreographen Rosero McCoy den "Shake your Groove Thing!"-Tanz aus dem Film erlernen. Einen Blick hinter die Kulissen gewährt ein weiteres Featurette, die den Celebrity-Lifestyle des Sänger-Trios zeigt. Sowohl mit der Blu-ray als auch mit der DVD erhalten die Käufer eine Digital Copy. Mit ihr kann der Film über iTunes oder das PlayStation-Network als digitale Kopie heruntergeladen werden. Die Blu-ray bietet den Film sogar als Triple-Play-Feature: Denn neben der Blu-ray in gewohnt brillanter Bild- und Tonqualität und der Digital Copy für das mobile Abspielgerät ist auch die DVD-Version enthalten.

Bonusmaterial der DVD: - Chipmunk Jukebox - Musikvideos (u.a. mit "The Song" von Queensberry) - Hinter den Kulissen der Chipmunks

Bonusmaterial der Blu-ray-Disc: - Chipmunk Jukebox - Musikvideos (u.a. mit "The Song" von Queensberry) - Hinter den Kulissen der Chipmunks - Musik aus der Nussschale - Gestalte deine Chipmunks Musikalben - 50 Jahre Chipmunks - Die Chipettes - Chip-Rocker - Music-Mania - Entstehung einer Szene - Triff die Stofftier-Doubles - "Shake Your Groove Thing" mit Rosero McCoy

"Alvin und die Chipmunks 1+2" im Doppelpack auf DVD und Blu-ray-Disc

Zeitgleich erscheint am 7. Mai auch die Doppelbox mit beiden Chipmunks-Filmen auf Blu-ray und DVD. "Alvin und die Chipmunks" erzählt die Geschichte der Chipmunks und wie sie das "Scheinwerferlicht" der Welt erblicken. Durch ein Missgeschick heimatlos geworden, nisten sich die drei Streifenhörnchen Alvin, Simon und Theodore im Haus des erfolglosen Musikproduzenten Dave (Jason Lee) ein. Die kleinen Nager sind nicht nur süß, sie können sogar reden - und singen! Mit Daves Hilfe sorgen Alvin und die Chipmunks in der Musikbranche auch bald für tierisch viel Wirbel. Beide Boxen sind jeweils mit den entsprechenden Extras und den digitalen Kopien der Filme für mobile Endgeräte ausgestattet.