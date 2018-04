Netgear: Neues WLAN-Kit verteilt drahtlos mehrere HD-Video-Streams

Der Netzwerk-Spezialist Netgear präsentiert am Mittwoch zwei neue Zubehörprodukte für das Heimkino: Das High-Performance HD Home Theater Kit WNHDB3004 verteilt drahtlos mehrere HD-Videostreams in verschiedene Räumlichkeiten und der kompakte Universal WLAN Internet Adapter WNCE2001 will Unterhaltungselektronik mit dem Internet verbinden.

Der Netzwerk-Spezialist Netgear präsentiert am Mittwoch zwei neue Zubehörprodukte für das Heimkino: Das "High-Performance Wireless-N HD Home Theater Kit WNHDB3004" ist eine Lösung für drahtloses Streaming von Video- und Audiodateien in HD-Qualität (1080p) in jedes Zimmer. Die neue Streaming-Lösung soll störungsfrei und ohne jegliche Bildinstabilitäten HD-Inhalte im Heimnetzwerk verteilen. Der Universal WLAN Internet Adapter WNCE2001 für Heimkinokomponenten und Spielkonsolen ermöglicht hohe Datendurchsätze auf Basis von Wireless-N mit bis zu 300 MBit/s über den Ethernet-Anschluss von Unterhaltungselektronik, wie beispielsweise Internet-Fernseher, Spielkonsolen und Blu-Ray-Player.

Wireless-N HD Home Theater Kit WNHDB3004

Das "Wireless-N HD Home Theater Kit" besteht aus zwei hochperformanten Wireless-N HD Home Theater Adaptern WNHD3004, deren Einrichtung laut Netgear dank "Plug&Play" ein Kinderspiel sein soll. Anwender stecken zunächst den ersten Adapter in den vorhandenen Router oder das Gateway und anschließend den zweiten Adapter in ein beliebiges Heimkino-Gerät, das über einen Ethernet-Anschluss verfügt. Das Kit bietet vorkonfigurierte Sicherheitseinstellungen, so dass ein einziger Tastendruck weitere Adapter sicher anbindet. Laut Netgear können mehrere HD-Streams mit 1.080p aus dem Netzwerk, dem Internet oder den Inhalten eines IPTV Anbieters auf Heimkinogeräte übertragen werden. Gängige kompatible Geräte sind unter anderem IPTV Settop Boxen, Xbox 360, PlayStation 3, Wii, Blu-Ray-Player, Internet-fähige Fernseher, Apple TV und Digital Entertainer von Netgear.Das Netgear Wireless-N HD Home Theater Kit unterstützt Point-to-Multipoint Video-Streaming sowie das Multicast Streaming Protokoll, das IPTV Anbieter voraussetzen. Daneben kombiniert das WNHDB3004 4x4 MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) Antennensignal-Verarbeitung, Spektrumanalyse in Echtzeit und dynamisches digitales Beamforming mit dem leistungsstärksten IEEE 802.11a/n 5GHz WLAN Chipsatz. Die Markteinführung des WNHDB3004 visiert Netgear für das dritte Quartal dieses Jahres an. Der Preis steht noch nicht fest.

Anzeige

Universal WLAN Internet Adapter WNCE2001

Der kompakte Universal WLAN Internet Adapter WNCE2001 wird alternativ über ein Stromkabel oder über USB mit Strom versorgt und unterstützt Internet-Fernseher, Spielkonsolen und Blu-Ray Player. Der Adapter will eine kostengünstige Lösung darstellen, die optimale Wireless-N-Performance ermöglichen und jegliche Geräte der Unterhaltungselektronik mit Ethernet-Anschluss in das Heimnetzwerk integrieren soll. Die Anschaffung separater WLAN USB-Adapter für jedes einzelne Unterhaltungselektronikgerät wäre somit überflüssig. Der WNCE2001-Adapter soll im Mai 2010 auf den Markt kommen, ein Preis steht auch hier noch nicht fest.